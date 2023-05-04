UEFA'dan 'İstanbul' endişesi. İngiliz basınından flaş iddia

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi, UEFA yetkilileri güvenlik endişesi nedeniyle harekete geçti.

UEFA'dan 'İstanbul' endişesi. İngiliz basınından flaş iddia

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında İstanbul'da 10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde güvenlik krizi konusu hakkında İngiliz basını, flaş bir iddia ortaya attı.

UEFA KOLLARI SIVADI
Fotospor'un İngiliz Basını Sun'a dayandırdığı habere göre; UEFA yetkilileri, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin sorunsuz geçmesi için kolları sıvadı. Bu hafta içinde Türkiye'ye gelecek olan UEFA yetkilileri güvenlik önlemlerinin üzerinden geçecek. UEFA, geçen sezon Paris'te Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan kaosun bir daha meydana gelmesini istemiyor.

ŞİDDET OLAYLARI HAKKINDA ENDİŞE DUYUYOR
UEFA'nın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkacak sonuca göre sokaklarda ve potansiyel olarak şiddet olayları yaşanabileceğine dair endişe duyuyor. Final için İstanbul'a gidecek taraftarların bu gerginliğin ortasında kalma ihtimali, UEFA'nın yetkililerini de ayrıca tedirgin ediyor.

VİP'LER TARAFTARLA İÇ İÇE OLMAK İSTEMİYOR
Avrupa futbolcunun yönetim organı, hayal kırıklığına uğramış VIP'ler ve sponsorlarla uğraşmak zorunda. Atatürk stadyumunda sadece 12 adet birinci sınıf "loca" var. Final için İstanbul'daki finale gidecek VIP'ler, diğer taraftarlarla iç içe olmak istemiyor.

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