UEFA kararını açıkladı: 32 takımdan vazgeçti

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre Avrupa Şampiyonası organizasyonları 24 takımla oynanmaya devam edecek.
Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısı 1996'da 8'den 16'ya çıkarken, bu sayı 2016 Fransa Avrupa Şampiyonası'yla birlikte 24'e çıkmıştı.
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