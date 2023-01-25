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UEFA kararını açıkladı: 32 takımdan vazgeçti

UEFA merakla beklenen kararını açıkladı. Avrupa Şampiyonası'nı 32 takıma yükseltme fikri olan UEFA, bu kararından vazgeçti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 21:21
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UEFA'dan Avrupa Şampiyonası kararı geldi

UEFA kararını açıkladı: 32 takımdan vazgeçti
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UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre Avrupa Şampiyonası organizasyonları 24 takımla oynanmaya devam edecek.

Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısı 1996'da 8'den 16'ya çıkarken, bu sayı 2016 Fransa Avrupa Şampiyonası'yla birlikte 24'e çıkmıştı.

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