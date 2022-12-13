UEFA Sivasspor'u favori gösterdi

Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nu lider bitirmişti.

Bugün yapılan paylaşımda finale kalma olasılığı en yüksek 4 takım arasında Sivasspor da gösterildi.

UEFA’nın Avrupa Konferans Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Demir Grup Sivasspor, Slovan Bratislava, Villareal ve West Ham United FC’nin logoları yer aldı.

Paylaşımın metninde ise “Finale kalma olasılığı en yüksek olan takımlar” ifadesi kullanıldı.