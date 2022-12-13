13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

UEFA Sivasspor'u favori gösterdi

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'la ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 22:03
Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'u favori gösterdi

UEFA Sivasspor'u favori gösterdi
+
Aa
-

Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nu lider bitirmişti.

Bugün yapılan paylaşımda finale kalma olasılığı en yüksek 4 takım arasında Sivasspor da gösterildi.

UEFA’nın Avrupa Konferans Ligi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Demir Grup Sivasspor, Slovan Bratislava, Villareal ve West Ham United FC’nin logoları yer aldı.

Paylaşımın metninde ise “Finale kalma olasılığı en yüksek olan takımlar” ifadesi kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
4
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
5
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
6
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
7
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
﻿Sıcak gelişme. Dev maçın hakemi belli oldu
﻿Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa zaferi
﻿Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa zaferi
﻿Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa zaferi
﻿2,2 milyar euroluk vergi kaçakçılığı soruşturması
﻿2,2 milyar euroluk vergi kaçakçılığı soruşturması
﻿2,2 milyar euroluk vergi kaçakçılığı soruşturması
﻿Twitter’da Güven ve Güvenlik Konseyi lağvedildi
﻿Twitter’da Güven ve Güvenlik Konseyi lağvedildi
﻿Twitter’da Güven ve Güvenlik Konseyi lağvedildi
﻿Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu
﻿Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu
﻿Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.