Fenerbahçe'ye saha kapatma cezası. Soruşturma da başlatıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'in kafasına atılan cisim ve basına dikiş atılması Fenerbahçe'ye pahalıya mal oldu.

Fotospor'un haberine göre Sırp kalecinin başına atılan 4 dikiş yüzünden UEFA, Fenerbahçe aleyhine soruşturma başlattı. Maçın orta hakemi Michael Oliver'dan ekstra rapor talep edildi.

Daha önce Dinamo Kiev maçında yapılan Putin tezahüratı yüzünden 50 bin Euro para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası alan Fenerbahçe'nin bu kez katlanma ihtimali ortaya çıktı.

Gelen ön bilgilere göre UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa Kupaları'nda sahasında oynayacağı ilk maçı seyircisiz oynama cezasına varan ağır cezalar verebilir.

İSPANYA'DAKİ MAÇTA POLİSTEN SKANDAL MÜDAHALE GELMİŞTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya konuk olduğu maçta skandal görüntüler yaşanmıştı.

Mücadele devam ederken İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına yönelik saldırısı kameralara yansımıştı.

Tezahürat yapan Fenerbahçeli bir grup taraftar arasından bir taraftarı aşağı çeken polis daha sonra taraftarın yüzüne şiddet uygulamıştı.

Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kısa sürede tepki toplamıştı.