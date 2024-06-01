UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa liglerinden kazanacağı para ortaya çıktı.

Süper Lig’de kıran kırana geçen 2023-2024 sezonunda 102 puana ulaşan Galatasaray 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAKLAR

Üst üste 2. Kez şampiyon olan Galatasaray Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. Sırada olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak.

Sarı-kırmızılılar play-off turunda eşleşeceği rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdıracak.

Elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

KAZANACAKLARI PARA ORTAYA ÇIKTI

Oluşan bu tablo sonrası Galatasaray’ın Avrupa’dan kasasına koyacağı para da ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi’ne düştüğü senaryoda en az 10 milyon euro yeni bir formata geçen Şampiyonlar Ligi’nde devam ettiği senaryoda ise en az 30 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.

İlgili Haberler
Ali Koç'un İsmail Kartal'ın biletini neden kestiğini açıkladı
Mourinho'nun ilk emri ortaya çıktı
Aziz Yıldırım yerle bir etti
Jose Mourinho onay verdi Fenerbahçe'de ilk imza atıldı
Son Haberler
100 bin lira yatıran 4 milyon 600 bin lira aldı. O hisse büyük kazandırıyor Ekonomi
100 bin lira yatıran 4 milyon 600 bin lira aldı. O hisse büyük kazandırıyor
Leonardo Bonucci'den flaş tepki Spor
Leonardo Bonucci'den flaş tepki
Ali Koç söz verdi. Göreve gelir gelmez gidecekler Spor
Ali Koç söz verdi. Göreve gelir gelmez gidecekler
Gram altın 1100 lira birden değişecek. Altın kahini net tarih verdi Ekonomi
Gram altın 1100 lira birden değişecek. Altın kahini net tarih verdi
Ali Koç'un İsmail Kartal'ın biletini neden kestiğini açıkladı Spor
Ali Koç'un İsmail Kartal'ın biletini neden kestiğini açıkladı
Gratis meydan muharebesi. 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyerek bağırdı Gündem
Gratis meydan muharebesi. 'Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez' diyerek bağırdı
Soğuk savaş döneminin en meşhur casusluk hikayesini biliyor musunuz? Tarih - Mitoloji
Soğuk savaş döneminin en meşhur casusluk hikayesini biliyor musunuz?