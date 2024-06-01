UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Süper Lig’de kıran kırana geçen 2023-2024 sezonunda 102 puana ulaşan Galatasaray 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAKLAR

Üst üste 2. Kez şampiyon olan Galatasaray Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. Sırada olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak.

Sarı-kırmızılılar play-off turunda eşleşeceği rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdıracak.

Elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

KAZANACAKLARI PARA ORTAYA ÇIKTI

Oluşan bu tablo sonrası Galatasaray’ın Avrupa’dan kasasına koyacağı para da ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi’ne düştüğü senaryoda en az 10 milyon euro yeni bir formata geçen Şampiyonlar Ligi’nde devam ettiği senaryoda ise en az 30 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.