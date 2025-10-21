UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Stuttgart 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi Alman ekibinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Stuttgart, uzun süreli sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA kadrosundan çıkardı ve yerine Nikolas Nartey'i kafileye dahil etti.

Büyük Marco Asensio pişmanlığı! Kulüpte ortalık yıkıldı: Açıklama geldiBüyük Marco Asensio pişmanlığı! Kulüpte ortalık yıkıldı: Açıklama geldiSpor

UEFA'nın yeni kuralı Fenerbahçe'yi vurdu! - Resim : 2

Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı...Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı...Spor

STUTTGART FENERBAHÇE ÖNCESİ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI

Stuttgart'tan yapılan açıklamada UEFA'nın bu sezon değiştirdiği kuralın uygulandığı belirtildi ve "Ermedin Demirovic yeniden forma giyebilecek duruma gelir gelmez UEFA Avrupa Ligi kadrosuna geri dönebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı üzere UEFA bu sezon uzun süreli sakatlıklarda takımlara oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı tanımıştı.

Maç sonrası takım otobüsüne saldırı! Şoförü öldürdülerMaç sonrası takım otobüsüne saldırı! Şoförü öldürdülerSpor
Görüşmeler resmen başladı! Edin Dzeko geri dönüyorGörüşmeler resmen başladı! Edin Dzeko geri dönüyorSpor
Okan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslarOkan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslarSpor