UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Stuttgart 23 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi Alman ekibinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Stuttgart, uzun süreli sakatlığı bulunan Ermedin Demirovic'i UEFA kadrosundan çıkardı ve yerine Nikolas Nartey'i kafileye dahil etti.

STUTTGART FENERBAHÇE ÖNCESİ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI

Stuttgart'tan yapılan açıklamada UEFA'nın bu sezon değiştirdiği kuralın uygulandığı belirtildi ve "Ermedin Demirovic yeniden forma giyebilecek duruma gelir gelmez UEFA Avrupa Ligi kadrosuna geri dönebilecek" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı üzere UEFA bu sezon uzun süreli sakatlıklarda takımlara oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı tanımıştı.