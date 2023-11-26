Ufuk Özkan gönlünün kapısını bakın kime açtı? Siroz tedvisi görüp zor günler atlatmıştı

Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Ufuk Özkan, yeniden âşık oldu.

YENİ SEVGİLİSİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu duyurdu. Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma 'İyi ki' notunu ve 'kalp' emojisini ekledi.