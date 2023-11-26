Ufuk Özkan gönlünün kapısını bakın kime açtı? Siroz tedvisi görüp zor günler atlatmıştı

Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve zor günleri atlatan Ufuk Özkan, aradığı sevgiyi ve sevgiliyi buldu.

Mine Açar
Ufuk Özkan gönlünün kapısını bakın kime açtı? Siroz tedvisi görüp zor günler atlatmıştı

Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.

ekran-goruntusu-2023-11-26-160255.png

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Ufuk Özkan, yeniden âşık oldu.

YENİ SEVGİLİSİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu duyurdu. Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma 'İyi ki' notunu ve 'kalp' emojisini ekledi.

ufuk-ozkan-yeni-bir-aska-yelken-acti-1.webp

ufuk-ozkan-yeni-bir-aska-yelken-acti.webp

İlgili Haberler
Siroza yakalanan Ufuk Özkan sağlık durumunu açıkladı
Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi
Ufuk Özkan'ın eski eşiyle ilgili itirafı olay oldu
Siroz tedavisi gören Ufuk Özkan ekranlara dönüyor
Ufuk Özkan'dan bir güzel haber daha geldi
Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Hasan Can Kaya servet değerindeki aracıyla gecelerde Magazin
Hasan Can Kaya servet değerindeki aracıyla gecelerde
Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı Gündem
Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı
Ankara'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı Gündem
Ankara'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ağır yaralandı
Alaca'da fırtına çatıları uçurdu Gündem
Alaca'da fırtına çatıları uçurdu
Çay içerisinde mahsur kalan pikaptaki vatandaşı itfaiye kurtarıldı Gündem
Çay içerisinde mahsur kalan pikaptaki vatandaşı itfaiye kurtarıldı
İsrail Genel Kurmay Başkanı’ndan ateşkes açıklaması Dünya
İsrail Genel Kurmay Başkanı’ndan ateşkes açıklaması
Galatasaray-Manchester United maçının iddia oranları belli oldu. Herkes şaştı kaldı Spor
Galatasaray-Manchester United maçının iddia oranları belli oldu. Herkes şaştı kaldı