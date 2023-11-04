Siroza yakalanan Ufuk Özkan sağlık durumunu açıkladı

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan, geçtiğimiz temmuz ayında "siroza yakalandığı" haberiyle gündeme gelmişti. Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan oyuncunun, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedebileceği iddia edilmişti.

"DURUMUM GÖZLEM ALTINDA"

Uguk Özkan, "Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Bu süreçlerin işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok. En kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"ORGAN NAKLİNE GEREK YOK"

Hemen tedavisine başlanan Özkan'ın organ nakli olması gerekmediği ve tedavi sürecinin olumlu şekilde ilerlediği açıklanmıştı. Hastaneden taburcu olan oyuncunun tedavisini üstlenen doktor, güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla vermişti.

"Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum."

"DÜZENLİ KONTROLLERİM VE İLAÇ TEDAVİLERİM VAR"

Ufuk Özkan, önceki gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyunu için Duru Tiyatro'ya geldi.

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan, sağlık durumu hakkında, "Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.