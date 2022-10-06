Uganda Devlet Başkanı’nın oğlu İtalya Başbakanı Meloni'ye 100 inek başlık parası önerip evlenme teklif etti: Kabul etmezsen Roma'yı işgal ederim

Uganda Devlet Başkanı’nın oğlu ve ordu komutanı Muhuzi Kaibinrugaba, Twitter üzerinden İtalya’da seçimi kazanan ve başbakan olmaya hazırlanan aşırı sağcı Giorgia Meloni’ye “100 inek karşılığında” evlenme teklif etti. Uganda Devlet Başkanı, tweetler sonrası oğlunu görevden aldı.

Uganda Devlet Başkanı’nın oğlu paylaştığı tweetlerde, İtalya’nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Giorgia Meloni’ye 100 inek karşılığında evlenme teklif etti. Muhuzi Kaibinrugaba, arkadaşı Uganda’nın İtalya Büyükelçisi mali Matsanti’yi evliliği ayarlaması için görevlendirdiğini yazdı.

Kainerugaba başka bir tweette ise “Sanırım Roma ile başlamalıyım ancak nasıl 100 ineği gümrükten geçireceğim” yazdı.

Kainerugaba daha sonra hızla sildiği bir tweette ise İtalya’yı işgal etmekle tehdit etti.

İtalya’da yayılan ve Uganda’da tepki çeken tweetler üzerine Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, oğlunu görevden aldı.

Museveni’nin oğlunun ilk sorun yaratan tweet’leri Meloni ile ilgili değildi.

Kainerugaba daha önce Etiyopya’da Tigrey ayrılıkçı gruplarına desteğini açıklamış, başka bir tweette ise tüm Afrikalıların Ukrayna’daki savaşta Rusya’yı savunduğunu söylemişti.