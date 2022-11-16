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  • Uğur Akkuş'un barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı

Uğur Akkuş'un barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edilmiş ancak Şallı bu iddiaları yalanlamıştı. Akkuş'un Ebru Şallı'ya barışma hediyesi olarak aldığı 11 milyon TL değerindeki arabanın ardından Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin “Dört aydır nafakamı ödemiyor. İcraya gideceğim” diye konuştu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:27
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Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! Nafakasını alamayan eski eş icraya gidiyor

Uğur Akkuş'un barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı
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Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görgü tanığının iddialarına rağmen Şallı yaşananları yalanlamıştı. Şallı, geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş ile objektiflere takıldı. 

Ebru Şallı, muhabirlerin "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim" dedi.

11 MİLYONLUK HEDİYE

Uğur Akkuş 'un karısı Şallı'ya 11 milyon değerinde bir otomobil aldığı da ortaya çıktı. Tv100 haberine göre; Uğur Akkuş "Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?" sorusuna "Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam" şekilde karşılık verdi.

"4 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Bu olayların ardından ortaya çıkan iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Derin, Takvim'e konuştu. Derin, daha önce de kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet ettiği Akkuş için şöyle dedi: "Bir yıldır nafakamı doğru düzgün alamıyordum. Son 4 aydır ise aylık 7 bin TL olan nafakayı hiçbir şekilde ödemiyor."

"ARACI KİRALAMIŞTIR"

Uğur Akkuş'un bir dönem nafaka iptal davası açtığını ve davanın reddedildiğini de söyleyen Gonca Derin, ödenmeyen nafakaları için icra yoluna gideceğini de dile getirdi. Bu arada Derin, geçtiğimiz günlerde Uğur Akkuş'un Şallı'ya hediye ettiğini söylediği 11 milyon TL'lik araç için ise "Satın almamış kiralamıştır" iddiasında bulundu.

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