Ebru Şallı'ya 11 milyonluk barışma hediyesi. Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından darp edildiği iddia edilmişti

Geçtiğimiz aylarda Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan’da araç içinde darpedilldi iddiası ortaya atılmıştı. Daha sona çıkan 'Ebru Şallı şiddet gördü' haberlerini de önce yalanlamış sonra da "Karı koca arasında tartışma olur" diyerek konuyu kapatmıştı

Önceki akşam eşi Uğur Akkuş’la Bebek Otel’de Yemek yiyen Ebru Şallı, bir ara dışarı çıkıp eczaneye gitti. O sırada muhabirlerle sohbet eden Şallı, eşinden trafikte, araç içinde şiddet gördüğü iddiası sorulunca “Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiçbir zaman küsmedim. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız, konuşmaya devam edelim” dedi.

KÜSMEDİK Kİ BARIŞALIM

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çıkışta 11 milyon lira değerindeki lüks araca bindi. Aracı eşi için alan Uğur Akkuş, “Ebru Hanım’a barışma hediyesi olarak mı aldınız?” sorusuna “Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam” yanıtını verdi.