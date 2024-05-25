Dursun Özbek salona geldi. İlk hareketi beğeni topladı

Selahattin Ekrekli
Dursun Özbek salona geldi. İlk hareketi beğeni topladı

Başkan Adayı Dursun Özbek kongre salonuna geldi.

Süper Lig’in son haftasında Konyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmek için mücadele edecek olan Galatasaray’da bir yandan da seçim heyecanı devam ediyor.

Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor.

4 bin 143 oyun kullanıldığı seçimde Dursun Özbek şuanda seçimi farkla önde götürüyor.

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Oluşan bu tablo sonrası yeniden başkan seçilmesi beklenen Dursun Özbek salona geldi.

Salonda alkışlarla karşılanan Dursun Özbek rakibi Süheyl Batum’un yanına giderek sarıldı.

Özbek'in bu hamlesi salonda bulunan üyeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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