Fenerbahçe taraftarı hepsini çağırdı. En uzaktan yıldız futbolcu geldi

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarı hepsini çağırdı. En uzaktan yıldız futbolcu geldi
Pendikspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe'de maç öncesi tribünlerde heyecan doruğa çıktı.

Süper Lig'de 29. hafta maçları sürüyor.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Kadıköy'de Pendikspor'u konu ediyor.

Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada kayıp vermek istemiyor ve puan farkını 2'ye indirmek istiyor.

Pendikspor ise Kadıköy'de Fenerbahçe'yi bir kez daha yıkmak için mücadele ediyor.

TRİBÜN ŞOV

Fenerbahçe taraftarları maça saatler kala tribündeki yerini aldı.

Sarı Lacivertli futbolcular ısınırken tek tek tribünlere çağrıldı.

Son olarak tüm takımı tribüne davet eden Fenerbahçe taraftarı "Bizler inandık siz de inanın" tezahüratında bulundu.

Sahada en uzakta bulunan Jayden Oosterwolde'nin koşa koşa tribünlere doğru yönelmesi de kameralardan kaçmadı.

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