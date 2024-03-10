Fenerbahçeli ünlü ismi kimse tanıyamadı. Sessiz sedasız geldi yerine oturdu

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçeli ünlü ismi kimse tanıyamadı. Sessiz sedasız geldi yerine oturdu
Pendikspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar tribünü doldurdu.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadyumu’nda ilk yarının oynandığı karşılaşmada taraftarlar stada akın etti.

Tıklım tıklım olan tribünlerde Fenerbahçeli ünlü isimlerde takımına destek olmaya geldi.

Bu isimlerden biriside eski Fenerbahçe başkanı Ali Şen’in oğlu Metin Şen.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Metin Şen’i statta kimse tanıyamadı.

Sessiz sedasız yerine oturan Şen takımını motive etmek için hemen tezahüratlara başladı.

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