Uğur Dündar sinirden kendini Collina ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Dündar sinirden kendini Collina ilan etti
Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası Uğur Dündar'dan çok konuşulacak bir hakem paylaşımı geldi.

Hakem Zorbay Küçük'ün kararlarını eleştiren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 kazandığı maçta Sarı Lacivertlilerin önemli oyuncuları Fred ve Mert Hakan, mücadelenin son bölümünde hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gördüler.

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde 2 isim de forma giyemeyecek.

Maçın ardından Uğur Dündar sosyal medya hesabından Zorbay Küçük'ü hedef aldı.

Dündar, "Zorbay Küçük derbi öncesinde yaptı yapacağını! Takımın beyni Fred'i çiziverdi! Bu da hakemse ben Collina'yım!.." paylaşımıyla hakem kararlarına isyan etti.

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