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Uğur Dündar Ali Koç tweeti attı. 1 saatte 200 bin kişiye ulaştı

Uğur Dündar'dan Ali Koç'a büyük bir destek geldi. Dündar'ın twitterdan yaptığı o paylaşım kısa sürede 200 bin görüntülenmeye ulaştı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 22:52
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Uğur Dündar'dan Ali Koç'a prime time mesajı

Uğur Dündar Ali Koç tweeti attı. 1 saatte 200 bin kişiye ulaştı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Sarı - Lacivertlilerin başkanı Ali Koç için öyle bir tweet attı ki gündem oldu.

Son günlerde transfer yapılmadığı gerekçesiyle eleştirilen Ali Koç'a desten veren Dündar, "Şu ekonomik krizde Fenerbahçe'ye cebinden son kuruşuna kadar vergilendirilmiş 150 milyon Euro verip "Eğer bu parayı konuşursam beni o gün kulüpten ihraç edin" diyen, buna karşılık hemen her gün sosyal medyada hakaretlerle linç edilen Ali Koç'un dışında bir başkan var mıdır acaba?" açıklamasını yaptı.

Uğur Dündar'ın bu paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve retweet aldı.

 

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