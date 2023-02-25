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Ali Koç: Bundan da ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:35
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş açıklamalar. ''Bundan da ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız''

Ali Koç: Bundan da ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız
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Ali Koç, 1 Mart'ta başlayacak olan Omuz Omuza Kampanyası için de çağrıda bulunurken ülkemizin yaşadığı deprem hakkında da konuştu. 

İşte Ali Koç'un açıklamaları;
 "Şu anda devletimizin milletine ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Millet devlet el ele bu yaraları saracağız. Uzun sürecek ama saracağız. İnşallah futbolumuzdaki ılımlı ortam kalıcı olur. Birbirimizle kavga ederken mücadele derken, ne yazık ki nefret tohumları ekerken görüyorsunuz ki çok daha büyük sorunlar var. Birlik ve beraberliğimiz devam etsin istiyorum. Allah devletimize de güç kuvvet versin."

Bu dayanışmanın kalıcı olmasını istiyorum. İlk günden itibaren yek vücut ne kadar duyarlı olduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Böyle bir acıyı Allah hiçbir ülkeye göstermesin. Ancak aynı zamanda gururluyuz. 
Milletçe bıçak kemiğe dayandığımızda neler yapabileceğimizi yaşamak, görmek gurur duymamız gereken bir unsur. Umutlu olmak istiyorum. Bu kadar yaşanandan sonra inşallah ders alırız. Devletiyle, hükümetiyle, vatandaşlıyla gelecek nesillere doğal afetlerde hazırlıklı olmalıyız. 

Bundan ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız. Pek çok sorun var. Ancak öncelik barınma ihtiyacı. Hedefimiz onbinlerce ailenin barınma ihtiyacını gidermek. Kutsal bir görev. Hedeflerimiz çok fazla. Futbol ailesi olarak bu eşi benzeri görülmemiş, dünyaya örnek dayanışma ortamında bizler de birçok konteyner kent için çalışma yaptık.  Şu anda devletimizin milletine ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. 

Millet devlet el ele bu yaraları saracağız. Uzun sürecek ama saracağız. İnşallah futbolumuzdaki ılımlı ortam kalıcı olur. Birbirimizle kavga ederken mücadele derken, ne yazık ki nefret tohumları ekerken görüyorsunuz ki çok daha büyük sorunlar var. Birlik ve beraberliğimiz devam etsin istiyorum. Allah devletimize de güç kuvvet versin."

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