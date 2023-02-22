FB TV Süleyman Soylu'yla röportaj yaptı. Fenerbahçe karıştı

Fenerbahçe yönetiminden bazı üyeler deprem bölgesi ziyareti sırasında Süleyman Soylu ile görüştü.

FB TV'nin görüşme sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaptığı röportajın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması sonrası ise ortalık karıştı.

Paylaşımın ardından Fenerbahçe taraftarları Sarı - Lacivertli kulübe ve FB TV'ye çok sert tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a giden Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa Kemal Danabaş, Ruşen Çetin ve Bekir İrdem, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili Yöneticilerimizle yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe TV’ye değerlendirmeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

PAYLAŞIMIN ALTINA BİNLERCE OLUMSUZ YORUM GELDİ

Tweet'i alıntılayarak tepkisini gösteren taraftarla başkan Ali Koç'a da göndermede bulundu. İlgili tweetin görüntülemesi ise 2 milyonu geçti.

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