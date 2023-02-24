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3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı

Ümit Özdağ, bir vatandaşın “Erdoğan'ın, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Katarlılara satma projesi var mı” sorusu üzerine çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Özdağ, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert tepki gelince konu yatışmış" diyerek gerçeği açıkladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 00:12
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Ali Koç 3 büyük kulübün Katarlılara satışını engellemiş

3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Katarlı iş adamlarının, Süper Lig kulüplerinden üç büyük takım olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı satın alma durumu ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Özdağ, bir vatandaşın kendisine, Sabahattin Önkibar'ın dile getirdiği iddiayı sorduğunu açıkladı. 
“Erdoğan'ın, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Katarlılara satma durumu var mı?” sorusu üzerine Özdağ, “Bu konuyu biraz araştırdım. Hakikaten bu konu konuşulmuş. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert tepki gelince konu yatışmış” yanıtını verdi.

"SEÇİMDEN ÖNCE GERÇEKLEŞMEZ"

Büyük kulüplerin bankalara borcu olduğunu söyleyen Özdağ, “Bu borçları bankalar kulüplerden geri isteyecekler. Bu kulüpler ödemede zorlanacaklar böylece bankalar Katarlılara satış yapacaklar. Kulüplerin yönetimi Katarlılara geçecek. Bununla birlikte son dönemde Katar’ın Türkiye’den almış olduğu toprakların Katar’ın toplam yüz ölçümünün 2 katının olduğunu biliyoruz. Birçok Türk şirketinin Katarlılar tarafından satın alındığını biliyoruz. Özetle böyle bir proje gerçekleşir mi? Seçimlerden önce gerçekleşmez ama seçimlerden sonra bunun gerçekleşmesi çok mümkün” ifadelerini kullandı.

 

 

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