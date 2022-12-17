Hollanda devinden Ali Koç'la Arda Güler pazarlığı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği alt yapısından kadrosuna kattığı ve geçen sezon Türk futboluna kazandırdığı Arda Güler, birçok Avrupa devi tarafından yakından takip ediliyor. İtalyan basını özellikle Napoli'nin genç yıldızla ilgilendiğini ve Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını iddia etmişti.

Milliyet'e göre Napoli'den sonra bir Avrupa devi daha Arda'yı yakın takibe aldı. Transfer için başkan Ali Koç ile görüşme yapıldığı ve genç yıldızın bonservisinin belli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler diz travması nedeniyle yaklaık 2 haftadır sahalardan uzak. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer vermişti.

TRABZON MAÇI SONRASI...

Oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyordu. Arda Güler'in kısa süre içinde takıma dönmesi amaçlanıyor. Genç yıldızın Trabzonspor maçı sonrası takım antrenmanlarında yer alabileceği iddia ediliyor.

Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti. Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etti.

Ayrıca İtalya'dan Corriere dello Sport, Milan'ın da Arda Güler ile yakından ilgilenen takımlar arasında olduğu ve bu transferde Napoli ile rekabete hazır olduğunu vurguladı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için Hollanda devi Ajax çok ciddi bir şekilde harekete geçmiş durumda! Ajax'lı kurmayların Arda Güler'in ailesi ile birlikte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la da temasa geçtiği öğrenildi. Adeta dört bir yandan Arda'yı ablukaya alan Ajax'ın temaslarının hızlandıracağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da gelişimini daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Hollanda kulübüne sıcak baktığı ifade ediliyor.

Arda Güler, bu sezon eğer belli bir maç sınırına ulaşırsa serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi taktirde Arda 5 milyon Euro'ya serbest kalacak. Ancak Arda'nın bu maç sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollanda devinin bu 20 milyon Euro'luk rakamı makul bulduğu ve sezon sonunda bu parayı Fenerbahçe kulübüne vererek Arda'nın bonservisine sahip olmak istediği ifade ediliyor.