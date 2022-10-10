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Zelenskiy'den İran İHA'sı açıklaması

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya şehrinde son günlerde düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 01:22
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İran İHAsı açıklaması yaptı

Zelenskiy'den İran İHA'sı açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 3 Ekim’den bu yana Zaporijya’ya düzenlediği füze saldırıları sonucu 43 kişinin öldüğünü ifade ederek, “Ayrıca Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna’nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi.” dedi.

"SİVİL HALKA KARŞI TERÖR"

Rus güçlerinin Ukrayna’da sivilleri ve sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenskiy, “Sivil halka karşı sürekli terör, Rusya’nın gerçek müzakerelere girmeyi açıkça reddetmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, “Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur. Devlet düzeyinde terörizm, dünyada sadece bir kişiyi değil, tüm uluslararası toplumu tehdit eden en korkunç uluslararası suçlardan biridir.” diye konuştu. (AA)

 

 

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