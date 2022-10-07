7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Flaş...Flaş...Rusya'dan dünya savaşı açıklaması

Flaş...Flaş...Rusya'dan dünya savaşı açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Zelenskiy’nin açıklamalarıyla ilgili “Bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir.” dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 08:49
Takip Et

Flaş...Flaş...Rusya'dan dünya savaşı açıklaması

Flaş...Flaş...Rusya'dan dünya savaşı açıklaması
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “NATO’nun, Rusya’nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya’ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini” söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye Zelenskiy’nin açıklamalarını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, “Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir.” dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak “Bu ülkeler, Ukrayna’yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelenskiy) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy, “NATO’nun, Rusya’nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya’ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini” söylemişti.

Öte yandan Zelenskiy "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" demişti.

Zelenski'nin "hızlandırılmış üyelik" çağrısının, Rusya'nın ilhak töreninden hemen sonra yapılması dikkat çekti.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Putin, “Batı'nın beni duymasını istiyoruz; bu dört bölgedeki insanları artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız.” dedi.

Putin, Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz.” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yok Canim
7.10.2022 10:21
Bak sen. Sanirsin ki Ukrayna ordusu Kremlin'in uc kilometre otesine kadar gelmis de Rusya kendini koruyor. Ucuncu Dunya Harbi cikarsa bas sorumlu Putin'dir (NOKTA!)  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
6
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
7
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 142 şüpheli yakalandı
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Çankaya Üniversitesi personel alacak
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
﻿Yeni grip enfeksiyonları daha ağır geçebilir. Uzmanı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.