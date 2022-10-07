Flaş...Flaş...Rusya'dan dünya savaşı açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “NATO’nun, Rusya’nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya’ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini” söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye Zelenskiy’nin açıklamalarını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, “Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir.” dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak “Bu ülkeler, Ukrayna’yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelenskiy) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy, “NATO’nun, Rusya’nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya’ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini” söylemişti.

Öte yandan Zelenskiy "Ukrayna hızlı bir şekilde NATO üyeliğine başvuruyor. Ukrayna, Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz" demişti.

Zelenski'nin "hızlandırılmış üyelik" çağrısının, Rusya'nın ilhak töreninden hemen sonra yapılması dikkat çekti.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Putin, “Batı'nın beni duymasını istiyoruz; bu dört bölgedeki insanları artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız.” dedi.

Putin, Rusya’ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz.” dedi.