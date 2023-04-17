Savaştaki Ukrayna'nın Savunma Bakanı açıkladı: Kayıplarımız Türkiye'deki depremde ölenlerden daha az

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin henüz tam olarak yaraları sarılmamışken, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'dan flaş bir açıklama geldi.

Savaştaki Ukrayna'nın Savunma Bakanı açıkladı: Kayıplarımız Türkiye'deki depremde ölenlerden daha az

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, "Savaş halindeyiz ancak toplam sayının Türkiye'deki deprem sonucu ölenlerin sayısından daha az olduğunu teyit edebilirim" diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'yla yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun verdiği can kaybı hakkında dikkat çekecek bir açıklama yaptı.

İspanyol La Razon gazetesine demeç veren Reznikov, Rusya'yla çatışmalarda yaşanan zayiata dair bir soru üzerine, net sayıyı söylemek yerine Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısıyla bir karşılaştırma yapmayı tercih etti.

"TÜRKİYE'DEKİ DEPREM SONUCU ÖLENLERİN SAYISINDAN DAHA AZ"

Sputnik'in aktardığına göre Reznikov, "Elbette kayıplarımız var, zira savaş halindeyiz. Fakat Ruslardan çok daha az. Size sayısını söyleyemem ancak toplam sayının Türkiye'deki deprem sonucu ölenlerin sayısından daha az olduğunu teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, can kaybı ile ilgili bilgiyi çatışma sona erdikten sonra paylaşacaklarını ve 'feci bir rakam' ortaya çıkacağını söylemişti.

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