14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı

Ukrayna, Türkiye'deki depremde 5 vatandaşının öldüğünü, kayıp olan 7 vatandaşının da arandığını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 20:17
Takip Et

Ukrayna: Türkiye’deki depremde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti

Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
+
Aa
-

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Maraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerde 5 Ukrayna vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, diplomatların depremden etkilenen Ukrayna vatandaşlarına yardım etmeye devam ettiğini belirtti.

Nikolenko, ikinci konsolos grubunun kayıpların aranmasını koordine etmek, mağdurlara destek vermek ve Ukraynalıları Türkiye’nin diğer bölgelerine ve Ukrayna’ya tahliye etmek için deprem bölgesine gönderildiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde 136 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu ve bunlardan 37’sinin tahliye edildiğini aktaran Nikolenko, "Kayıp olan 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Maalesef, depremde 5 Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti" dedi.

Ölenlerin cenazelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için önlemlerin alındığını belirten Nikolenko, yakın bir zamanda diplomatların deprem bölgesinden 22 Ukraynalıyı daha tahliye etmeyi planladığını aktardı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
3
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
4
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
5
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
6
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
7
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
﻿Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
﻿Ukrayna Türkiye'de meydana gelen depremde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı
﻿Doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı
﻿Doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı
﻿Doğu illeri için çığ uyarısı yapıldı
﻿Depremzede Cihan Emir, telefonda Galatasaraylı isimlerle görüştü. Dursun Özbek söz verdi
﻿Depremzede Cihan Emir, telefonda Galatasaraylı isimlerle görüştü. Dursun Özbek söz verdi
﻿Depremzede Cihan Emir, telefonda Galatasaraylı isimlerle görüştü. Dursun Özbek söz verdi
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
﻿Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.