Ukrayna ve Rus askerleri göğüs göğüse çarpıştı. Her yer vurulanlarla ölenlerle doldu

AA'da yer alan bilgilere göre, 24 Şubat 2022 başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş can almaya devam ediyor. İşgal her iki taraftan binlerce kişinin ölümüne onbirlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Savaş Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük mülteci krizine neden oldu.

Ukrayna ordusunun son bir haftada hem savunma hem de taarruz eylemleri gerçekleştirdiği ve taktik başarı sağladığı belirtildi. Rusların Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılar düzenlediğini anlattı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar “Oralarda şu an da şiddetli çatışmalar sürüyor. Geçen hafta bu yönlerde 250’ye yakın çatışma meydana geldi. Düşman, birliklerimizi mevzilerinden sürmeye çalıştı ancak başaramadı.” bilgisini paylaştı.

KURTARILAN ALAN 130 KİLOMETRE

Ukrayna ordusunun hafta sonunda Orihovo-Vasilivka, Bahmut, Bogdanivka, Yagidne, Klişivka ve Kurdyumkova yakınlarında taarruza geçtiğini kaydeden Malyar, “Her bir yönde 1 ila 2 kilometre arasında ilerleme kaydedildi. Şu anda birliklerimiz ele geçirdikleri mevzileri güçlendiriyor ve düşmanı yok etmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Malyar, güney cephede son bir haftada önemli bir değişiklik olmadığına işaret ederek, Ukrayna birliklerinin Melitopol ve Berdyansk yönündeki taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Malyar, “Son bir haftada operasyonel durumun iyileşmesi ve cephe hattının düzleştirilmesi sonucu kurtarılan bölgelerin alanı 17 kilometrekare arttı. Taarruzun başlamasından bu yana güneyde kurtarılan alan toplam 130 kilometrekare oldu” bilgisini verdi.

Kırımlı gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından "Silahlı Kuvvetler bir günde bir kilometrelik düşman siperlerini ele geçirdi" paylaşımını yaptı.