Wagner komutanı Belarus’a kaçınca işgalci Rus askerleri video çekip ateş püskürdü. Başta destek videosu çekmişlerdi

Rusya’da yaşanan süreçte önce Wagner’in lideri Prigojin’i destekleyen Rus askerleri, Belarus’la anlaşma sonrası video çekip adeta ateş püskürdü.

Wagner komutanı Belarus’a kaçınca işgalci Rus askerleri video çekip ateş püskürdü. Başta destek videosu çekmişlerdi

Editör: Serkan Talan

Ukrayna ile yaşanan savaş sebebiyle uzun süredir tüm dünyanın gözü Rusya’nın üzerindeyken son günlerde yaşanan süreç herkes tarafından yakından takip ediliyor.

ÖNCE DESTEK VERDİLER SONRA ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Rus ordusunun bazı birlikleri de Wagner ile yaşanan süreçte, önce Prigojin’e destek videoları çekmişlerdi. O videoda Rus ordusunun askerleri, "Viktorovich, cepheden merhaba. Yaptığın her şeyi tamamen destekliyoruz. İhtiyaç hasıl olursa, haber ver hemen bu arka fareleri dağıtmaya geliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Wagner komutanı kendi çıkarına anlaşma yapıp Belarus’a kaçınca, yine aynı grup bu sefer Prigojin’e ateş püskürdü. Dün Prigojini destekleyen Rus askerleri çektikleri videoda, “Merhaba Viktoroviç. Senin tırstığını söylüyorlar, herkesi dağıtmışsın. Biz seninle beraber yürümeye hazırdık, sadece biz değil. Sen ise kaçmışsın. İnsanlar beraber yürüyünce biri birimin yanında olur. Sen insan değilmişsin” ifadelerini kullandı.

GÜLSÜM KHALİLOVA PAYLAŞTI

Gazeteci Gülsüm Khalilova da yaptığı karşılaştırmada, Rus askerlerinin Prigojin’e önce destek verdiğini anlaşmadan sonra da ateş püskürdüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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