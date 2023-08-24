Ukrayna'da herkes Haluk Bayraktar'ın mesajını konuşuyor. Kiev'de bir adres vererek açıkladı

Editör: Serhat Ağa

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı günden bu yana tam 1,5 yıl geçti. Bu süre zarfında Rus güçleri Ukrayna’nın doğusundaki bir kısım topraklarını işgal etse de halen savaşın başında istediklerini alabilmiş değil.

Bu savaşta Ukrayna ordusunun Türkiye’den satın aldığı İHA ve SİHA’ları aktif bir şekilde kullanması, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri zaman zaman gerse de ne Ukrayna ‘Bayraktar TB2’ adlı İHA’ları satın almaktan ne de Türkiye bu hava araçlarını satmaktan vazgeçmedi.

HALUK BAYRAKTAR’DAN SİHA’LI MESAJ

Ukrayna’nın bağımsızlık gününde Haluk Bayraktar şahsi sosyal medya hesabından SİHA görselini kullanarak kutlama mesajı paylaştı. Bayraktar mesajını Rusça ve İngilizce olarak paylaştı. Ukrayna Ulusal Askeri Tarih Müzesinde sergilenen bir İHA’yı paylaşan Bayraktar, cesur, kahraman ve gururlu Ukraynalılar diye başladığı mesajda Haluk Bayraktar şu paylaşımı yaptı:

Ukrayna halkının yılmaz iradesi ülkenin armasına kazınmıştır. Cesur ve gururlu Ukraynalılar, vatanları üzerindeki vazgeçilmez özgürlük ve egemenlik hakları için en büyük fedakârlığı yaptılar. Hakkın ve adaletin yanında yer almak derin bir onur ve görevdir. Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi sunuyorum!