Savaşmayı reddeden 2 Rus askerine hapis cezası

Rusya’da Ukrayna Savaşı sebebiyle başlatılan ‘kısmi seferberlik’ kapsamında askere alınan Yury Degtyarev ve Alexei Selivanov, seferberlik hizmetini reddettikleri için üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Degtyarev ve Selivanov'un askerlik yapmak için uygun olduğu gerekçesiyle seferberlik kapsamında askere alındığı ancak Kasım ayında komutanlarının verdikleri görevleri yerine getirmedikleri aktarıldı.

The Moscow Times’ın haberine göre, Rus Askeri Mahkemesi’nde yürütülen soruşturma sonrasında Degtyarev ve Selivanov'un emre itaatsizlik suçlamasıyla yargılandı. İki Rus asker üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca kimliği açıklanmayan askerlerden birinin temyiz başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiği aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasında sonra Eylül 2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etmişti.