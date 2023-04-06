Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova savaşın içinden aktardı

2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladı. Rusya Devlet Daşkanı Vladimir Putin'in "özel bir askerî operasyon" ilanı ile tüm dünya, Ukrayna'nın işgalini resmen öğrendi.

Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşından gelinen son durumu aktardı.

BAHMUT'TA SOKAK ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Gülsüm Khalilova, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan çatışmaların Bahmut şehrinin içlerine kadar ulaştığını söyledi. Bahmut’ta savaşın artık sokak boyutunda yaşandığını aktaran Khalilova, “Bahmut’ta sokak çatışmaları yaşanıyor. Ukrayna ordusu şehri ve etrafını savunmaya devam ediyor” dedi.

ZELENSKİ MÜDAHALE İÇİN UYGUN ANI BEKLİYOR

Bir yılı aşkın süredir devam eden sıcak çatışmalarla ilgili Ukrayna tarafının alacağı karar ve uygulamalarda Khalilova tarafından yakından takip ediliyor. Khalilova’nın aktardığı bilgilere göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, çatışmaların ilerleyişine göre gerekli askeri önlemi alacağını ve bölgeye desteğin sağlanacağını duyurdu.

Gülsüm Khalilova’nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aktardığı bilgiler şu şekilde:

Ukrayna’nın Doğu bölgesinde en sıcak çatışmalar Bahmut şehri için gidiyor. Rus işgalci Wagner paralı askerleri üç yandan şehri işgal etmeye çalışıyor. Bahmutta sokak çatışmaları yaşanıyor. Ukrayna ordusu şehri ve etrafını savunmaya devam ediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky birliklerin kuşatılması ve çok sayıda personel kaybı durumunda Genelkurmay Başkanlığın gerekli kararları alacağını duyurdu.

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova, bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.