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Cepheye giden kadın Rus propagandacıyı canlı yayında vurdular

Ukrayna’nın Soledar kentinde çekildiği iddia edilen bir canlı yayın videosunda Rus kadın savaş muhabiri Anastasia Yelsukova’nın vurulma anı gündem oldu. Muhabir vurulunca bir anda çığlıkları yükseldi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 10:24
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Ukrayna'nın Soledar kentinde Rus propagandacı Anastasia Yelsukova'yı vurdular

Cepheye giden kadın Rus propagandacıyı canlı yayında vurdular
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Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümüne yaklaşılırken çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle Donetsk bölgesinde çatışmalar son zamanlarda tekrardan şiddetlendi. Rus savaş muhabiri Anastasia Yelsukova söz konusu bölgedeki durumu aktarmak için Soledar’a gitti.

Telefonu ile canlı yayın yapan Yelsukova nerden geldiği belli olmayan bir şarapnelin hedefi oldu.

Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan dikkat çeken bir video paylaştı.

Söz konusu videoda Rus savaş muhabirinin “Bulunduğumuz yerde savaş devam ediyor” cümlesinin ardından canlı yayında Ukrayna güçleri tarafından vurulduğu görülüyor.

Videonun devamında ise muhabir “Bacağımdan vuruldum” diyor.

Sosyal medyadaki bir diğer paylaşımda ise bir muhabir ölmediği ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi yer aldı.

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Uzay Fenercioğlu
23.01.2023 10:33
Herkes savaşı ateri(bilgisayar) oyunu, kendini de Süper Mario sanıyor. İnsanların bir tek canı var ve ne Savaş, nede hayat bir oyun değil.  
 
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