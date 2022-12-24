Rusya, Herson kentini vurdu. Ölü ve yaralılar var

Timoşçenko Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson'un merkezine düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 18'i ağır olmak üzere 58 sivilin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

SİVİLLERİ HEDEF ALMAKLA SUÇLADI

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenskiy, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir." ifadelerini kullandı. (AA)