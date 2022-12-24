24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Herson kentini vurdu. Ölü ve yaralılar var

Rusya, Herson kentini vurdu. Ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus güçlerinin bugün Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:16
Takip Et

Ukraynadan Hersonun vurulduğuna dair açıklama

Rusya, Herson kentini vurdu. Ölü ve yaralılar var
+
Aa
-

Timoşçenko Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Herson'un merkezine düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 18'i ağır olmak üzere 58 sivilin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla Rus güçlerinin Herson'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

SİVİLLERİ HEDEF ALMAKLA SUÇLADI

Rus ordusunu Ukrayna'da sivilleri hedef almakla suçlayan Zelenskiy, "Herson, cumartesi sabah, Noel arifesinde, şehrin orta kesiminde. Bunlar askeri tesisler değil. Bu, kurallara göre bir savaş değil, bu bir terördür, korkutmak ve zevk için öldürmektir." ifadelerini kullandı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
6
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
7
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesaj
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Trakya çiftçisi arazi toplulaştırmasına karşı mitingde buluştu
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
﻿Sarıyer’de kafede silahlı kavga: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.