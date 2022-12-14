Ukrayna'nın Kherson şehri Rus işgalcilerin roket saldırısı altında

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan saldırı devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’nın Kherson şehrinin roket saldırısı altında olduğu belirtildi…

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gulsum Khalilova roket saldırısının görüntülerini paylaştı.

İşte o paylaşım ve saldırı sonrası görüntüler: