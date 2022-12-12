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Flaş... Flaş... Ukrayna'da Türk bayraklı yüzer vinç vuruldu

Türkiye'nin en büyük yüzer vinci olan Zakhariy, Ukrayna Kherson'da saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 19:04
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Flaş... Flaş... Ukrayna'da Türk bayraklı yüzer vinç vuruldu

Flaş... Flaş... Ukrayna'da Türk bayraklı yüzer vinç vuruldu
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Haberdenizde.com’da yer alan habere göre Halen Ukrayna’nın Kherson bölgesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük yüzer vinci olan Türk bayraklı Zakhariy saldırıya uğradı. Vinçte yangın çıkarken teknesinin su almaya başladığı öğrenildi.

Zakhariy son olarak, Ukrayna’da 12 yıldır bitirilemeyen Zaporozhye Köprüsü için devreye girmiş ve bir yıldan kısa sürede tamamlanmasını sağlamıştı.

Oneks Denizcilik tarafından yurtdışından satın alınarak Sirius Deniz İnşaatı işletmesiyle Türk Loydu klasına geçirilen ve Türk bayrağı çekilen Zakhariy 800 ton kaldırma kapasitesine sahip

NEHİRLER İÇİN İDEAL VİNÇ

2011 yılında inşa edilen Zakhariy’nin en önemli özelliği denizlerin yanısıra nehirlerde de rahatça çalışabilmesi. Tam yükte 1.4 metre drafta sahip olan vincin yüksekliği ise yine tam yükte 13.5 metre. Bu da nehirler üzerine standart olarak 16 metre yükseklikte kurulan köprülerin altından rahatça geçebileceği anlamına geliyor. Zakhariy, daha önce de Bulgaristan Burgaz’daki BMF Port Burgas Limanı vinçlerinin taşınmasında ve Beşiktaş Shipyard’ın Beldeport’taki yüzer havuz vincinin montajında çalıştı.

ZAKHARİY’İN ÖZELLİKLERİ

Mürettebat : 8 kişi
İstiflenmiş halde toplam boy :148,4 metre
Ana gövde uzunluğu : 97,2 metre
Ana gövde genişliği : 16,0 metre
Yardımcı dubalarla beraber toplam genişlik : 45,8 metre
Gövde yüksekliği : 4,9 metre
İstifleflenmiş halde toplam yükseklik : 13,5 metre
Yüklenme draftı : 1,4 metre
Toplam Balast Suyu Kapasitesi : 2153 Ton
Ana bom maksimum yüksekliği (duba üzerinden) : 96 metre
Kanca altı yüksekliği (duba üzerinden) : 85 metre
Yardımcı duba genişliği : 14,9 metre
Yardımcı duba uzunluğu : 43,2 metre

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Ülkü turan
12.12.2022 19:06
Bir gece ansızın vince cikabiliriz..bekliyoruz sayın Erdoğan...birde DİS GUCLER dersiniz artık..buyrun  
 
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