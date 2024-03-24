Crocus Saldırısı hakkında şok edici iddia: "IŞİD'in Moskova'da eylem yapacağını Rusya'ya bildirdik"

Rusya'nın başkentinde gerçekleştirilen Crocus Saldırısı hakkında çıkan yeni bilgiler konuyu giderek daha içinden çıkılmaz bir hale büründürüyor.

Saldırı sonrasında çıkan yangına her ne kadar 325 itfaiyeci 6070 araçla müdahale edilmiş olsa da 115 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi de ağır yaralı. İlerleyen zamanlarda bu sayıların artmasından endişe ediliyor.

Dünya’nın gözü kulağı Rusya’nın Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna geçekleştirilen terör saldırısına karşı Kremlin’in vereceği tepkide çevrilmiş durumda.

Tam olarak tespit edilememiş yahut açıklanmamış olsa da saldırının 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra başlatılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen şüphelilerin ilk ifadeleri, bütün dünyada ciddi tartışmalara neden oldu. Özellikle Ukrayna cephesinden yapılan açıklamalarda söz konusu kişilerin ifadelerinde Rus istihbaratının parmağı olduğu iddia ediliyor.

Ukrayna’da olduğu kadar dünya basınından da bazı önemli isimler saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin sözlerini “Rus propagandistlerinin işi” olduğunu söylüyorlar. Bu görüşün aleyhtarları Rusya’nın, kamuoyuna servis edilen videolarla Ukrayna’ya yapılacak yeni saldırıların meşru zeminini sağlamayı ve son günlerde peşi sıra Ukrayna’ya destek paketleri açıklayan NATO üyelerini uluslararası kamuoyu önünde yalnız bırakmayı hedeflediğini iddia ediyorlar.

Bütün dünya saldırı sonrası ortaya saçılan iddiların doğruluğu ve yanlışlığı üzerine tartışa dursun gazeteci Ardan Zentürk, Crocus katliamından önce yaşananları gündeme getirerek ABD ile Rusya Federasyonu istihbarat servislerinin IŞİD hakkında ortaklaşa çalıştıklarını söyledi.

ADIM ADIM GELEN KATLİAM

Bütün gelişmeler bu katliamın bağıra bağıra geldiğini gösteriyor. Çünkü 8 Mart günü ABD Moskova Büyükelçiliği aşırıcı güçlerin Moskova ve çevresinde çok kanlı terör eylemleri hazırlığı içinde olabileceğini belirterek Amerikan vatandaşlarının konser salonları başta olmak üzere hiçbir kalabalık bölgede bulunmamaları gerektiğini ifade etmişti. Aynı gün - çok enteresan- Moskova'da IŞİD Horosan’ının bir sinagoga yönelik saldırısı son anda önlendi. Rusya Federal güvenlik güçleri tarafından -sanıyorum Amerika'nın o açıklamasıyla hemen akabinde- sinagoga yönelik saldırısının önlenmesi Rusya'da belki de “biz bu badireyi atlattık” görüntüsü vermiş olabilir.

“IŞİD'İN MOSKOVA’DA EYLEM YAPACAĞINI MOSKOVA’YA BİLDİRDİK”

Esasında Rusya bu konuda sağlam çalışan bir devlet. Mesela yine gelen bilgilere göre 3 Mart günü İnguş, Karabulak’ta -yine Horasan vilayeti, Afganistan yani- 6 IŞİD üyesini öldürmüşler güvenlik güçleri. Kaluga bölgesinde yine Afganistan kökenli “IŞİD K” diye adlandırılan -biz H diye okuyacağız- hücre ortadan kaldırılmış.

20 Mart'ta -yani bu olaydan iki gün önce- Moskova'da güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı bir IŞİD’li komutanı enterne etmişler. Yani esasında Rusya'nın da mücadelesi ve istihbaratı devam ediyor. Bu arada ABD Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrian Watson şöyle bir açıklama yaptı “IŞİD'in Moskova'da belli bölgelerde kanlı eylem hazırlığında olduğu istihbaratını Rus tarafına bildirdik”.

Anladığımız kadarıyla Rusya ile ABD istihbaratı IŞİD konusunda büyük bir mutabakat içinde çalışmışlar. Nasıl oldu? Anladığımız kadarıyla takip edilmeyen, bir tür paralı asker grubunun yaptığı bir şey… Çünkü Rus yetkililer 11 kişiyi gözaltına aldılar. Bunlardan 4’ü silah kullanmış olarak belirlendi. Bunlardan birinin tutuklanma görüntüleri RT Televizyonu ve yayın grubunun başındaki genel yayın müdürünün şahsi telegram kanalından yayınlandı.

“3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKARTACAKLAR"

Taliban çok sert kınadı bu terör olayını. Çünkü Taliban, biliyorsunuz IŞİD Horasan vilayeti terör örgütüyle birebir mücadele eden bir Afgan yönetimi ve bu yönden baktığınız zaman -Amerikalıların açıklamasına göre- bu eylemi IŞİD'in haricinde bir başka grubun yapma ihtimali de yok. Böyle bir durum var. FSB başkanı yani istihbarat servisinin başkanı Alexander Bortnikov “11 kişi gözaltına alındı, aralarından dördünün silah kullandığı belirlendi, 4 kişi Biryansk bölgesinde ele geçirilmiş. Biryansk, Rusya'nın sınır bölgesi. Bir kanadı Belarus bir kanadı Ukrayna. Büyük bir olasılıkla Ukrayna’ya kaçmaya çalışıyorlardı. 3. Dünya Savaşı çıkartacaklar… Düşünsenize Ukrayna'ya kaçtıkları tespit edilse felaket bir durumla karşılaşacaktır ve sonuçta Rusya gerçekten tarihinin en büyük vakalarından birini yaşıyor.

Rus Lider bir açıklama yapmadı. Henüz bilgi topluyorlar Anladığım kadarıyla. Ama bu işin devamında nerelere uzanacak, nasıl bir tablo çıkacak, hep beraber izleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz.