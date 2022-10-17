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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Kiev'in merkez bölgesinde patlama oldu. Kiev Belediyesi halka "Sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 07:26
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
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Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi kameralara yansıdı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti. (AA)

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