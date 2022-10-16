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  • Biden Putin ile görüşmeyi reddetmişti. Kremlin'den ilk açıklama geldi

Biden Putin ile görüşmeyi reddetmişti. Kremlin'den ilk açıklama geldi

Joe Biden'ın Vladimir Putin ile tam teşekkülü müzakerelere kapıları kapatmasının ardından Moskova cephesinden ilk açıklamayı Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov yaptı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 22:18
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Biden'ın Putin ile görüşmeyi reddetmesinin ardından Moskova'dan ara seçimleri düşünüyor açıklaması geldi

Biden Putin ile görüşmeyi reddetmişti. Kremlin'den ilk açıklama geldi
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in bu adımına ilişkin görüşlerini paylaştı.

“BİDEN ARA SEÇİMLERİ DÜŞÜNÜYOR”

Uşakov, “Bu güç durumda onun (Biden’ın) her şeyden önce yaklaşan ara seçimleri düşündüğünü sanıyorum, bu nedenle uyuşturucu teslim etmekten gözaltına alınan kadın basketbolcuyu kesinlikle iade etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, ancak bu en azından bizi endişelendiren en önemli konu değil” diye konuştu.

BRİTTNEY GRİNER MESELESİ

Biden, Putin ile olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” diyerek, ancak Rusya'da uyuşturucu sokmaktan tutuklu Amerikan basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini ifade etmişti.

Rus lider de Biden ile olası görüşme yönündeki sorulara, şimdilik böyle bir görüşmeyi gerekli görmediğini, ayrıca böyle bir görüşmenin yapılabileceği bir platform olmadığını açıklamıştı.

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