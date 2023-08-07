Ülkede kriz, Diyanet’te Lale Devri

Türkiye’de milyonlarca vatandaş ekonomik krizle boğuşurken Diyanet Lale Devri yaşıyor. Vatandaşlara sürekli ‘tasarruf’ tavsiyesi veren Diyanet bu sefer “Sofralar zengin olsun” dedi

Ülkede kriz, Diyanet’te Lale Devri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardımlara yönelik verileri, ülkede yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre, aşırı yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmeye çalışan hane sayısı, 3 milyon 615 bin 670’e ulaştı. Geçen yıl 3 milyon 472 bin 393 yurttaş, karnını ancak gıda yardımları ile doyurabilirken 36 milyar TL’lik dev bütçesi nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimlerinden, “Can boğazdan gelir” öğüdü çıktı.

ZENGİN SOFRA TAVSİYESİ

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, diyanet’in 2023 yılı takviminin 3 Ağustos tarihinde yer alan, “Can Boğazdan Gelir” başlıklı yazıda yurttaşlara, “sağlıklı ve dengeli beslenilmesi” tavsiyesi verildi. Ülkedeki ekonomik tabloyu yok sayan tavsiyeler içeren yazıda, “Sofralarımız zengin, gönüllerimiz engin olsun” ifadesi kullanıldı. Yazıda, özetle şunlar kaydedildi: “Sağlığımız için gerekli besinleri vaktinde ve yeterince almamız hayati önem taşımaktadır. Bu atasözünü de bu meseleyi önemsiz gören insanları uyarmak için kullanırız. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin ölçüsü, vücudun gereksinim duyduğu gıdaları yemektir. Elbette yemek yerken vücut buna gereksinim duyuyor diyerek tıka basa yemek de doğru değildir. Her ne kadar can boğazdan gelse de aynı canın boğazdan çıktığını da unutmamak gerekir. Sofralarımız zengin, gönüllerimiz engin olsun.”

PARA YUTAN TAKVİMLER

Diyanet’in ülkenin mevcut koşullarını yok sayan tavsiyeler içeren takvimleri hemen her yıl milyonlarca TL para yutuyor. Başkanlığın 2018 ve 2024 yıllarını da kapsayan yedi yıllık dönemde bastırdığı takvimlerin toplam maliyeti 136 milyon 972 bin TL ile ifade ediliyor.

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