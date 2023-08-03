Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din öğretmenlerine kızdı: Sokak röportajında salavat getiremeyen gençler var

Rize'de bir açılış törenine katılan Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, din kültürü öğretmenlerini hedef aldı.

"Buralara kolay gelinmedi" diyen Erbaş, "13 sene önce sizlere bile sorarlardı ülkemizde okullarda seçmeli Kuranı kerim dersi düşülüyormuş diye; ‘Olmaz böyle bir şey’ derdik ama olduk" dedi.

Öğrenim çağındaki çocuklara 9 yıl zorunlu din dersi verilmesine rağmen yeterli bilginin aktarılamadığını savunan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"BUNUN VEBALİ HEPİMİZE ZARAR VERİR"

'Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine sesleniyorum. Devletimizin marifeti ile 9 yıl alınması sağlanıyor. Aziz kardeşlerim 9 yılda imamlık yapacak derece bilgi alınması mümkün. Sokak röportajlarında bir mikrofonu uzattığına salavat getirmeyen gencin vebali kimin üzerine. 9 yıl boyunca bu çocuklarımıza ne öğretiyor Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri? Bunun vebali hepimize zarar verir.'

Erbaş daha önce çeşitli araştırmalara konu olan Türkiye'de özellikle gençler arasında deizm ve ateizmin arttığına yönelik iddiaları ise yalanlamıştı.