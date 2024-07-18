Ülkemde vatandaş böyle bir mide spazmı geçirmedi

Hele de şu bir hafta on gün içinde ülkemin gidişatıyla ilgili o kadar karamsarım ki anlatamam.

Emin olun, karamsarlıktan nefret eden biriydim ya, duyduklarım korkutmaya başladı beni.

Kiminle konuşsam hiçbiri hayatından memnun değil.

Hangi esnafa:

“Nasılsınız? İşler nasıl, nasıl gidiyor?” diye sorduğumda, hani “Bir dokun bin ah işit” diye bir söz var ya, aynen öyle.

Bir dokun bin ah işit!..

Hepsi de mide spazmından kıvranıp duruyor.

*

Ben artık ne iktidarı ne de onların yaptıklarını anlayabiliyorum…

Yarınlara dair nasıl bir projeleri var?

Bu gidişatı nasıl düzeltecekler?

Düzeltebilecekler mi ona bile inanasım yok.

Çünkü esnaf, ne olduğunu dahi bilmediği vergileri ödemekten nefes alamazken, iktidarın bundan nasıl haberi olamaz?

*

Ankara’da oturup dört bir yana bir şeyler söylemek…

Memleketin iyi gittiğini anlatmak.

“Esnafımız, memurumuz, emeklimiz iyi…

İşçimiz köylümüz hamdolsun iyiler!

Biraz sıkıntı var ama o da geçici, biraz sabır!” demek, anlaşılır gibi değil.

*

Osmanlı’yı öve öve bitiremeyen iktidar onlar gibi dahi yapmıyordu.

Hiç olmazsa Osmanlı’da padişahlar, zaman zaman tebdili kıyafetle halkın içerisine karışır, ahalinin ahvalini sorardı…

Memlekette; hak, hukuk, adaletin nasıl gittiğini görmek için vatandaşın arasında gezerdi ya, bugün iktidarla vatandaş arasında öyle bir açıklık var ki vatandaşla hasbıhal olabilmesi mümkün değil!

*

Bu iktidar vatandaşın özellikle de küçük esnafın…

Çiftçinin ve emeklinin yanına gidemez?

Niye?

Çünkü hepsine de ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışıyorlarken, onların keyfi yerinde hamdolsun!

*

Bana kızmayın lütfen.

Ben ne iktidarın düşmanı ne muhalefetin dostuyum.

Memleket alevler içinde ve benim o alevlerin içinde canım yanıyor.

Bu ülke daha önce hiç de böyle bir süreç ya-şa-ma-dı.

DOSTUM ESAD YOK ARTIK

Sayın Esad neler yapacak izliyoruz!..

Yurdum insanıyla arası açılan Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad ile eski günlerdeki gibi dost olmak istiyor.

Benim umudum yok.

Ayrıca da bir görüşme olursa bu görüşmede; “Taviz veren taraf ‘Türkiye’ olacaktır.” gibi görünüyor.

Nitekim de Beşer Esad’ın yaptığı açıklamaya göre Erdoğan’dan taviz istiyor.

Mesela, “Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi hâlinde görüşebilirim.” diyor?

Türk askeri çekilir mi?

Türkiye “Çekilmeyeceğiz” diyecektir.

O zaman ne olacak?

*

O eskiden var olan “Dostum… Kadim dostum…” ifadeleri gündeme gelmeyecektir.

Yürütülen bu diplomasi nasıl bir sonuç verir, göreceğiz.

Bir kere daha görüldü ki çıkarlar ortaya çıktığında, dostluk devreden çıkarmış.

*,

İktidarın, -çok geç kalınmış olsa da- diyalogdan yana olması güzel!

Diplomasiyi işin içine sokması harika!

Keşke bunlar dünlerde de olsaydı!

Bugün çok daha başka olurdu!

*

Zamanında yaşanan kontrolsüz heyecan…

Etrafa saçılan kontrolsüz ifadeler, bizi buralara kadar taşıdı.

Dostum Esad yok artık!

Sayın Esad, neler yapacak izliyoruz!..