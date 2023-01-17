�lk� Ocaklar� Ba�kan�n�n arac� kundakland�

�lk� Ocaklar� Anamur �l�e Ba�kan� Vak�fbank Atat�rk Ortaokulu M�d�r� Mehmet Satar��n otomobili faili me�hul ki�i ya da ki�ilerce yak�ld�.

anamurekspres.com'dan Mithat �nal'�n haberine g�re; olay bug�n saat 03:00 sular�nda Satar��n evinin bulundu�u Ye�ilyurt Mahallesi�ndeki Cumhuriyet Apartman� otopark�nda meydana geldi.

Al�nan bilgilere g�re, park halindeki 33 AEJ 784 plakal� otomobil yak�ld�. Emniyet M�d�rl��� olayla ilgili geni� �apl� ara�t�rma ba�latt�.

Kas�m Ay�nda E�itim ve K�lt�r Vakf� (�lk� Ocaklar�) Anamur �l�e Ba�kanl����na atanan Mehmet Satar��n hen�z bilinmeyen bir nedenle arac�n�n kimli�i hen�z belirlenemeyen ki�i yada ki�iler taraf�ndan yak�lmas� il�ede teyakkuzla kar��land�.

