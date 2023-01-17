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�lk� Ocaklar� Ba�kan�n�n arac� kundakland�

�lk� Ocaklar� Anamur �l�e Ba�kan� Vak�fbank Atat�rk Ortaokulu M�d�r� Mehmet Satar��n otomobili �faili me�hul ki�i ya da ki�ilerce kundaklanarak yak�ld�.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:21
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�lk� Ocaklar� Ba�kan�n�n arac� kundakland�

�lk� Ocaklar� Ba�kan�n�n arac� kundakland�
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�lk� Ocaklar� Anamur �l�e Ba�kan� Vak�fbank Atat�rk Ortaokulu M�d�r� Mehmet Satar��n otomobili  faili me�hul ki�i ya da ki�ilerce yak�ld�.

anamurekspres.com'dan Mithat �nal'�n haberine g�re; olay bug�n saat 03:00 sular�nda Satar��n evinin bulundu�u Ye�ilyurt Mahallesi�ndeki Cumhuriyet Apartman� otopark�nda meydana geldi.

Al�nan bilgilere g�re,  park halindeki 33 AEJ 784 plakal� otomobil yak�ld�. Emniyet M�d�rl��� olayla ilgili geni� �apl� ara�t�rma ba�latt�.  

Kas�m Ay�nda E�itim ve K�lt�r Vakf� (�lk� Ocaklar�)  Anamur �l�e Ba�kanl����na atanan  Mehmet  Satar��n  hen�z bilinmeyen  bir  nedenle arac�n�n  kimli�i hen�z belirlenemeyen ki�i yada ki�iler taraf�ndan yak�lmas� il�ede teyakkuzla kar��land�.
 

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aksakal ulkucu
17.01.2023 10:27
partideki ulkuculeri tasfiye edip turk milliyetcilerini dokuza boldukleri yetmedi simdide birbirine dusurduler bozkurtlar uyanin bildigi doktrini yok etmek oyunu bozalim artik  
 
Vatandaş
17.01.2023 10:24
Hem ülkü ocakları ilçe başkani hem okul müdürümü ?  
 
Davut KARATAŞ
17.01.2023 10:01
Oyun fitne 🔥 ateşinden kurtulmak istiyor isek! Beraberlik ve birliğimize halel getirmeyeceğiz!..  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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