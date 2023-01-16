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Zafer Partisi’nin Sinan Ateş pankartı savcılık kararı ile kaldırıldı

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine yönelik hazırlanan haber savcılık kararı ile kaldırıldı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:36
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Sinan Ateş pankartı savcılık kararı ile kaldırıldı

Zafer Partisi’nin Sinan Ateş pankartı savcılık kararı ile kaldırıldı
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Zafer Partisi’nin, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine dikkat çekmek için aldığı karar uyarınca İstanbul İl Başkanlığı’na, “Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan, ‘Yerli ve milli’ katil kim?” yazılı pankart asıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ateş cinayetiyle ilgili olarak dün, “Bütün il binalarına ve genel merkeze, bu alçakça cinayeti protesto eden ve katilin kimliğini soran pankartlar asmıştır ve bütün suçlular mahkeme önüne çıkana kadar da o pankartlar orada kalacaktır” açıklamasını yapmıştı.

SAVCILIK KARARI İLE KALDIRILDI

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan pankartla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pankart, savcılık kararı ile kaldırıldı.

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Türkoğlu
16.01.2023 16:47
Sayın Cumhuriyet Savcılarımızın görevi katilleri ve azmettirenleri ortaya çıkarmaktır. Bizler bu elim cinayeti işleyenler ve azmettirenlerin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz...  
 
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