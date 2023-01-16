Sinan Ateş'in mezarında 24 saat nöbet

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateşyanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

77 24 NÖBET

Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor.

Sinan Ateş'in, defnedildiği günden bu yana, yakınları ve arkadaşları Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarının da asıldığı mezarı başında 7/24 'saygı' nöbeti tutuyor.

Soğuk hava nedeniyle geceleri ateş yakılan mezar başında, sırayla nöbet tutulurken, birçok ilden Bursa'ya gelen yüzlerce kişi de Ateş'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

KATİL ZANLISI HALA KAYIP

Sinan Ateş cinayetine adı karışan 17 isimden 16'sına ulaşıldı. Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.

Öte yandan suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.