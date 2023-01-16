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Sinan Ateş'in mezarında 24 saat nöbet

Ankara'da silahlı saldırıyla öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:18
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Sinan Ateş'in Emir Sultan Mezarlığı'nda 24 saat nöbet

Sinan Ateş'in mezarında 24 saat nöbet
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateşyanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğradı. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

77 24 NÖBET

Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor.

Sinan Ateş'in, defnedildiği günden bu yana, yakınları ve arkadaşları Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarının da asıldığı mezarı başında 7/24 'saygı' nöbeti tutuyor.

Soğuk hava nedeniyle geceleri ateş yakılan mezar başında, sırayla nöbet tutulurken, birçok ilden Bursa'ya gelen yüzlerce kişi de Ateş'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

KATİL ZANLISI HALA KAYIP

Sinan Ateş cinayetine adı karışan 17 isimden 16'sına ulaşıldı. Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.

Öte yandan suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. 2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

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Haktan
16.01.2023 13:07
cenazeye 0n bin değil yaklaşık 120 bin kişi katıldı  
 
varol
16.01.2023 12:47
Allah rahmet eğlesin mekanı cennet olsun  
 
Şu anda
16.01.2023 12:47
BÜTÜN MİLLET MİLLİYETÇİYİZ. 100 Milyon kişi geliyor, korkun ey (düşündüm, düşündüm sizler için(ciğeri -3 para etmezlere bir değer, bir ifade bulamadım).  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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