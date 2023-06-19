Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşandı.

Hırvatistan ve İspanya, Stadion Feijenoord'da karşı karşıya geldi.

Yarı finalde Hırvatlar Hollanda'yı, İspanyollar ise İtalya'yı eleyerek finale yükselme başarısı gösterdi.

Geçen Uluslar Ligi finalinde İspanya yine final oynamış, Fransa'ya 2-1 mağlup olarak sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Bu kez finalden mutlu olan taraf olarak ayrılmak isteyen İspanya, Hırvatistan karşısında etkili başladı.

İspanya'yı rakip ceza alanında daha fazla gördük ancak Hırvatlar da topla daha çok oynayarak rakip alana yerleşmek istedi.

Öyle olacak ki karşılaşmanın ilk 15 dakikasında, topla oynama oranında yüzde 61'e 39 Hırvatistan üstünlüğü gördük.

İLK YARI TAT VERMEDİ

Maçın ilk yarısı açıkçası heyecanlandırmadı.

İki takım da çok pas yaptığı için mücadele düşük tempoda geçti.

Tabi ki birkaç pozisyon oldu ancak çok tehlike kokan durum değildi.

İKİNCİ YARI DA AYNI

İkinci yarı, ilk yarıdaki aynı oyunla devam etti.

İki ekipte düşük tempoda, paslı oyununu sürdürdü.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI!

Son bölümde ataklarını sıklaştıran İspanya, Ansu Fati ile çok net bir pozisyon yakaladı. 84. dakikada yaşanan karambolde topu önünde bulan Fati, şutunu çekti ancak Perisic çok iyi bir yerde konumlanmıştı ve topu çizgiden çıkarmayı başardı.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Hırvatistan-İspanya mücadelesinde 90 dakikada gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. Hırvatistan'ın uzatmalarda avantajlı olduğunu biliyoruz. Uzatma takımı olarak geçiyor bir bakıma da.

UZATMALARDA DA GOL OLMADI

120 dakika boyunca da gol olmayınca mücadele penaltı atışlarına geçti. Penaltı atışları öncesi iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

ŞAMPİYON İSPANYA!

Çok çekişmeli geçen penaltı atışlarını 5-4'lük skorla İspanya kazandı.

Hırvatistan bir kere direkten döndü adeta penaltı atışlarında.

İspanya'da kaçırınca atışlar devam etti ancak Hırvatistan bir kere daha penaltı kaçırınca İspanya'da Carvajal son sözü söyledi ve attığı penaltı sonrası takımı şampiyonluğa taşıdı.