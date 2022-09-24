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Elektrikli araç sayısı rekora gidiyor

Benzin ve motorin fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bu günlerde elektrikli otomobile rağbet arttı. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, elektrikli araç satışları bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:40
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Uluslararası Enerji Ajansı’na göre elektrikli araç sayısı rekora gidiyor

Elektrikli araç sayısı rekora gidiyor
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OdaTV'nin haberine göre, akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam yapılması insanları arayışa sürüklüyor. Bunların başında da elektrikli otomobiller yer alıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan (UEA) yapılan açıklamaya göre elektrikli araç satışları 2022’de rekor kırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan ajans, 2050’de ‘net sıfır emisyon’ hedefine ulaşmak için otomotivin yanı sıra diğer sektörlerin de daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.
UEA, küresel elektrikli araç satışlarının 2021’de iki katına çıkarak toplam otomobil pazarının yüzde 9’unu temsil ettiğini, 2022’de ise bu oranın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 13 olmasını beklediklerini ifade etti.

UEA verilerine göre, elektrikli araç satışları 2021’de 6.6 milyon adet olurken 2022’nin ilk çeyreğinde satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak 2 milyona ulaştı. 

Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde ise şarj altyapısındaki yetersizlik ve yüksek satın alma maliyetleri nedeniyle satışların yavaşladığına dikkat çekildi.

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