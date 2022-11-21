Ümit Milliler kaybetti Tolunay Kafkas yine ''Ümitliyim'' dedi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvatistan'da oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibin gollerini 62. dakikada Metehan Baltacı ve 69. dakikada Emin Bayram atarken, Polonya'nın gollerini 7. dakikada Filip Szymczak, 45+2. dakikada Bartek Kludka ve 56. dakikada Kajetan Szmyt kaydetti.

Ümit Milli Futbol Takımında Enis Destan 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

TOLUNAY KAFKAS: MEMNUNUM

Polonya maçı sonrası değerlendirmede bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyleyerek, "İkinci yarı ortaya koyulan oyun ve mücadele üst seviyedeydi. 28. dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler neticesinde goller bulduk. Burada bir parantez de hakem yönetimine açmak gerekiyor. Bu seviye bir müsabakanın çok altında bir yönetim gösterdi. Bu tür maçlar bize her konuda hazırlık için bir fırsat oluyor. Hem rakibi hem de hakemi aşmanın gerekliliğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.