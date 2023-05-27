Ümit Özdağ’ın Erdoğan sözleri seçime 1 gün kala sosyal medyayı yıktı geçti

Ümit Özdağ’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben gidersem devlet yıkılır” sözlerine gösterdiği tepki yeniden gündem oldu.

Ümit Özdağ’ın Erdoğan sözleri seçime 1 gün kala sosyal medyayı yıktı geçti

Editör: Ersoy Özdem

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Erdoğan gitsin demek, tek devlet anlayışı yıkılsın demektir” sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, “Bu devleti kuran ‘Ben öleceğim ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyor. Öbür tarafta bir Erdoğan var “Ben ölürsem ayrılıp gidersem devlet yıkılır diyor. Hadi canım sen de; sen kimsin ya?” dedi.

Atatürk’ün aynı zamanda bir savaş komutanı olduğunu da hatırlatan Özdağ, “Bu devleti kuran mareşal nereden geliyor? Savaş meydanından geliyor. Sen kantinden geliyorsun kardeşim Uzatma yani kendini de çok önemseme.” İfadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ABD tarafından desteklendiğini ifade eden Özdağ, “Sen tarihin şanslı bir döneminde geldin ve ABD’ nin Büyük Ortadoğu Projesi için ılımlı İslam’a ihtiyaç duyduğu bir aşamada, Amerikalıların AKP yüzyılın projesi dediği bir aşamada iç ve dış dinamiklerin uzlaşmasının neticesinde geldin. Başarılı bir siyasetçisin kabul ediyoruz ama o kadar. İyi bir devlet adamı değilsin.” sözlerini dile getirdi.

“ERDOĞAN GİTSİN DEMEK TEK DEVLET ANLAYIŞI YIKILSIN DEMEKTİR”

22′inci muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma yaratacak sözlere imzasını attı.

"Tayyip Erdoğan gitsin demek', ‘Bizim tüm siyasetimizi, tüm çalışmalarımızı, üzerine bina ettiğimiz milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin tek olması anlayışı yıkılsın' demektir”

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