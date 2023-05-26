Özdağ’ın Erdoğan’a sözleri yeniden gündem oldu: FETÖ'cü istihbaratçı artıklarıyla Ergenekon davasını oluşturduğunu biliyorum

Editör: Ersoy Özdem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki sığınmacı tartışmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmuştu.

Ümit Özdağ'a yüklenen Erdoğan, "Hiçbir değeri olmayan istihbaratçı artığı siyasetçilerin bu konudaki çırpınışlarının sebebini anlıyoruz. Bize sığınan mazlumların haklarını savunmayı bir medeniyet sorumluluğu olarak görüyoruz" demişti.

"ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞININ ARŞİVİNİ FETÖ'CÜ YARGIÇLARA TESLİM ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Ümit Özdağ’ın yanıtı sosyal medyada tekrar gündem oldu.

"Enişten mi duydun" diye soran Ümit Özdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Erdoğan "istihbaratçı artığı" demiş bana. Enişten mi söyledi? Eniştenden mi duydun?

Ben istihbaratçı değilim. Ancak senin devlet yönettiğini zannedip, FETÖ'cü istihbaratçı artıklarıyla, Tuncay Güney ile Ergenekon davasını oluşturduğunu, Şemdin Sakık gibi bir asker katiliyle Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandığını, devletin harem-i ismeti olan özel kuvvetler komutanlığının arşivini FETÖ'cü yargıçlara teslim ettiğini biliyorum.

Sayın Erdoğan; 20 seneden bu yana Türk devletinin bütün bilgileri, dosyaları, dinlemeleri senin elinde. Benimle ilgili olanlar da... Hadi al onları gel, televizyonda tartışalım. Ama biz televizyonda tartışmadan önce, rahmetli Erbakan hocanın hala kayıtlarda duran iddialarına bir cevap ver kendinle ilgili.

Bana bugünkü konuşmanda "değersiz" demişsin.

"SEN TÜRK OLAN HİÇBİR ŞEYE DEĞER VERMİYORSUN"

Tabi ben senin için değersiz olacağım. Ben Suriyeli değilim. Ben Türk milletine değer vermediğini biliyorum. Sen Türk olan hiçbir şeye değer vermiyorsun.

300 bin Türk geldi Bulgaristan'dan, onlara karşı çıktın. 7.7 milyon Suriyeli'ye 100 milyar dolar harcadın. Onlara çok değer verirsin. İstihbaratçı değilim ama ben iyi bir bilim adamıyım.

Senin bütün hayatın boyunca tek bir kitabı başından sonuna kadar okumadığını tahmin ediyorum. Ama benim kitaplarımı üst üste koysak, senin uzun boyunu aşıyor.

"BEN GÖREV EMRİMİ ATATÜRK'TEN ALDIM"

Bir de benim görev emrimi yerime getirdiğimi söylemişsin. Konuşman içindeki tek doğru bu. Benim bir görev emrim var.

Ben bu görev emrimi, senin politik yaşamındaki en büyük düşmanın olan, ismini yüzlerce tesisten sildiğin, milletin hafızası ve kalbinden çıkarmak için mücadele ettiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldım.

"SENİNLE BİRLİKTE SURİYELİLER DE GİDECEK"

2023 bir final değil, bir başlangıçtır demişsin. Bak burada yanılıyorsun.

Bu senin için bir final ama Türk milleti için Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı anlamında bir başlangıç olacak. Sen gideceksin. Seninle birlikte Suriyeliler de gidecek.