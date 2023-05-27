Ümit Özdağ'dan 'Bacha Bazi Türkiye'ye ulaştı' açıklaması. Görüntüleri paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Afganistan'ın pedofili içeren 'Bacha Bazi' dansının İstiklal Caddesi'ndeki yapıldığını belirten bir not ile söz konusu görüntüleri paylaştı.

Ümit Özdağ'dan 'Bacha Bazi Türkiye'ye ulaştı' açıklaması. Görüntüleri paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Afganistan'da 'Bacha Bazi' olarak bilinen ve çocukların istismar edildiği dansın Taksim İstiklal Caddesi'nden oynandığını ifade etti. Söz konusu görüntüleri paylaşan Özdağ, "Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri Bacha Bazi geleneği Türkiye'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Taksim İstiklal Caddesi'nde Afgan bir erkek dans ediyor. Ancak bu dans, bildiğimiz danslardan değil... Erkek çocuklarının istismar edildiği ve dans ederek diğer erkekleri eğlendirdikleri 'Bacha Bazi' geleneği Türkiye'ye ulaştı. Sadece kadınlarımız değil, erkek çocuklarımız da tehlikede!"

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