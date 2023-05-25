Ümit Özdağ'dan 'Sana söz' paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu o paylaşımı retweetledi

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sloganı "Sana Söz" videosu paylaştı. Kılıçdaroğlu o paylaşımı alıntılayarak geri paylaşım yaptı.

Ümit Özdağ'dan 'Sana söz' paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu o paylaşımı retweetledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "Sana Söz" paylaşımı yaptı. Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini yineledi.

Özdağ, "Sana söz! 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına gidecek" notuyla yayınladığı videoda, "28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" dedi.

"ÜLKENİZİN 'GÖÇMENİSTAN' OLMAMASININ TEK YOLU"

Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı “Sana Söz”ün yer aldığı videoda, Özdağ'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi, çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, 'Göçmenistan' olmasını istemiyorsanız, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu, ülkenizin 'Göçmenistan' olmamasının tek yolu."

Kemal Kılıçdaroğlu ise Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak geri paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

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