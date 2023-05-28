Ümit Özdağ’dan seçim sonuçlarının ardından ilk açıklama. “Erdoğan kazanırken mağlup olmuştur”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Özdağ, Erdoğan'ın önde bitirdiği seçim sonuçlarını 'Pirus zaferi' olarak tanımladı.

Ümit Özdağ’dan seçim sonuçlarının ardından ilk açıklama. “Erdoğan kazanırken mağlup olmuştur”

Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur" dedi.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı.

24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi.

Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor.

Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır.

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21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum.

Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir.

Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız.

PİRUS ZAFERİ NEDİR?

“Pirus Zaferi” terimi, Antik Yunan döneminde yaşanan ve M.Ö. 280-275 yılları arasında gerçekleşen bir dizi savaşı ifade eder. Bu savaşlar, Epir kralı I. Pirus’un liderliğindeki Epir Krallığı ile Roma Cumhuriyeti arasında gerçekleşti.

Pirus, Makedon kökenli bir komutandı ve o dönemde büyük bir askeri yetenek ve stratejik dehaya sahipti. Pirus Zaferi olarak adlandırılan savaşlar, Roma ile olan çatışmalarında öne çıkan bir dizi savaşı içerir.

Pirus, Roma ordusunu çeşitli savaşlarda yenmeyi başardı, özellikle İtalya topraklarında birkaç büyük zafer kazandı.

Bunlar arasında Heraclea (M.Ö. 280) ve Asculum (M.Ö. 279) savaşları öne çıkar. Ancak, Pirus’un zaferlerinin ağır kayıplarla ve sürdürülemez kaynak tüketimiyle gelmesi nedeniyle Roma’ya karşı galibiyet elde etmek zorlaştı.

Sonuç olarak, Pirus Zaferi olarak adlandırılan savaşlar, Roma Cumhuriyeti ile Epir Krallığı arasında gerçekleşen ve Pirus’un geçici başarılarının yanı sıra uzun vadede Roma’nın üstünlüğünü gösteren bir dizi savaştır.

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